Comme indiqué par Gaming on Phone, il est possible que le jeu populaire Rocket League arrive sur iOS et Android. En effet, la société Psyonix semble recruter des développeurs pour les deux plates-formes mobiles.

Cette rumeur remonte au début du mois de mai à la suite d’une publication sur Twitter du compte Psyonix qui répertorie divers emplois pour lesquels l’entreprise recrute actuellement. Parmi eux, il y a un poste pour un testeur Dev QA qui aura pour tâche de “tester la fonctionnalité et l’utilisabilité de la console ou de l’application iOS et Android au cours des différentes étapes de développement”. Les exigences nécessitent plus d’une année d’expérience dans le test de jeux mobiles.

We’re hiring! 🚀 Gameplay Programmers

🚀 Sr UI Programmer

🚀 Graphics Programmer

🚀 Tools Programmer

🚀 Social Media Manager

…and more! Check out our current openings at https://t.co/Atu1bSIUfY pic.twitter.com/u3DciUQibB — Psyonix (@PsyonixStudios) May 5, 2020

Il semblerait donc logique que l’équipe envisage la sortie d’une version mobile de Rocket League. Et d’autant plus maintenant que la société est devenue la propriété d’Epic, qui a également rendu son produit le plus populaire disponible sur mobile, Fortnite. Cependant, il n’est pas exclu que la société travaille sur un nouveau titre.

Rocket League est un jeu de sport multijoueur avec des règles similaires au football, mais avec la seule différence que le ballon est déplacé par des voitures super puissantes. Le jeu est devenu célèbre en 2015 lorsqu’il a été mis à disposition gratuitement sur PlayStation Plus. Depuis, il est resté un jeu très populaire sur toutes les plateformes.

Attendons de voir si d’autres informations viendront confirmer une possible sortie sur iOS et Android.