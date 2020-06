CNET confirme qu’Apple a utilisé des conseils d’experts dans le domaine des problèmes oculaires, parmi lesquels Joe Strechay se démarque.

Le producteur associé Joe Strechay a aidé à rendre les scènes et les scripts aussi précis que possible. Rappelons que dans See, un virus mondial a provoqué un massacre en décimant la population mondiale et en laissant aveugles les autres membres de la race humaine. La série se concentre donc sur la vie de ceux qui ne voient pas jusqu’à ce que, miraculeusement, naissent deux jumeaux capables de voir. Une guerre pleine de subterfuges et de violence va donc commencer.

Les conseils de Strechay ont contribué à garantir que ce qui était représenté à l’écran était proche de la manière dont une société de déficients visuels pourrait être organisée. Le consultant souffre d’une maladie génétique appelée rétinite pigmentaire. Pendant des années, il a enseigné aux personnes ayant des problèmes de vision comment voyager, comment se déplacer et comment gérer le monde du travail. Depuis 2009, Strechay est également membre de l’American Foundation pour le programme Blind’s Career Connect.

Après avoir travaillé sur “Royal Pains” de l’USA Network, Strechay a été impliqué dans la production de “Daredevil” de Netflix en 2013, pour revoir les scripts et les suggestions, ainsi que pour aider l’acteur Charlie Cox qui jouait l’avocat et le héros Matt Murdock avec des problèmes de vision. « J’ai travaillé avec l’acteur principal et je l’ai formé aux techniques de cécité », a déclaré Strechay. « Pas comme faire semblant de cécité, mais les petites choses que les aveugles savent faire ».

Pour la série Apple TV+ See, Strechay a examiné les scripts au début de son développement, avant de passer de la Pennsylvanie à la Colombie-Britannique en juillet 2018 pour travailler sur l’émission. Au départ, il a répondu aux questions des scénaristes et partagé quelques notes bien connues, avant de commencer à travailler côte à côte avec le réalisateur dans les scènes les plus complexes : « Tout ce que vous voyez faire les acteurs, je l’ai fait », a déclaré Strechay. « Descendent-ils de la cascade ? Je l’ai fait. Voguent-ils sur les rochers ? Je l’ai fait ».

Apple a embauché plusieurs acteurs malvoyants dans certains rôles clés de la série, ainsi que des acteurs de second ordre. Strechay confirme qu’il y avait des dizaines d’acteurs malvoyants, dont deux cascadeurs. L’expert a également travaillé avec les acteurs sans problèmes de vue pour leur faire comprendre comment se déplacer et comment se mettre dans la peau d’un malvoyant. Chaque acteur a participé à des sessions de formation qui ont duré plusieurs semaines.

Strechay a également aidé la production à choisir les accessoires et à établir comment une communauté composée de personnes aveugles pourrait être organisée : « Plusieurs fois, Jason Momoa a sélectionné les accessoires en fonction de leur apparence esthétique et non de leur caractère pratique et de leur utilité. Pour cette raison, j’ai dû préciser à plusieurs reprises comment ces objets laids étaient à la place beaucoup plus utiles pour les personnes ayant des problèmes de vue ».

Malgré le travail de Strechay et la grande attention d’Apple sur ce type de sujet, See a été critiqué pour certains choix liés à la manière dont une communauté d’aveugles pourrait s’organiser dans les activités quotidiennes. Pour ces raisons aussi, Strechay rassure que la deuxième saison apportera également plusieurs améliorations à cet égard : « Nous n’avons vu qu’une petite partie du monde lors de la première saison. Qui peut dire ce qui existe dans le monde ? »