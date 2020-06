Aujourd’hui, nous vous recommandons Hills of Steel 2, un nouveau jeu vraiment sympa disponible sur l’App Store. Il vous offrira de nombreuses heures de plaisir avec vos amis.

Le deuxième chapitre du jeu de tank très agréable et très apprécié, développé par Superplus Games, propose de nombreux modes multijoueurs en ligne dont un mode 3vs3 en temps réel.

Vous pouvez choisir parmi de nombreux chars disponibles et vous lancer dans l’un des nombreux modes, y compris Survie en équipe, Bunkers broyés, Course aux étoiles, Combat de boss, Domination et Massacre. Chaque victoire vous amènera évidemment à grimper dans le classement mondial, avec plein de nouvelles récompenses pour améliorer votre arsenal.

Le titre est disponible gratuitement sur l’App Store et nécessite iOS 9 ou une version ultérieure. Comme d’habitude pour un jeu gratuit, il existe des achats intégrés. Ils vous seront utiles pour acheter du contenu supplémentaire. Êtes-vous prêt pour des combats de chars épiques ?

Hills of Steel 2 – GRATUIT