L’extension Golden Edition du jeu Oceanhorn 2, l’un des plus populaires de la plateforme, arrive sur Apple Arcade.

Oceanhorn 2 est un jeu de style Zelda disponible depuis plusieurs mois pour les abonnés Apple Arcade. Il s’agit d’un RPG situé mille ans avant les événements du premier chapitre, qui vous emmènera dans un voyage magique dans le vaste monde de Gaia, plein de mythologie et de traditions. Un jeune chevalier sera confronté à un défi impossible, car le sorcier Mesmeroth est de retour avec une armée sombre. Trin, le petit-fils du chef d’Arcadie Archimède, et Gen, un mystérieux robot qui manie une vieille arme de samouraï, vous accompagneront et se battront à vos côtés.

Voici les nouveautés de l’extension Golden Edition :

L’extension The Shield of Chronos qui ajoute une aventure principale et un tout nouveau donjon à explorer

L’extension The Criminal Hunt, une série unique de quêtes secondaires qui t’emmène dans tout Gaia pour chasser les bandits comme le sire Stingalot et le baron Slimethorn

Une fin plus étendue avec des scènes inédites qui feront la lumière sur le destin de nos héros

Un nouveau mode en option de 60 images/s pris en charge par les appareils haut de gamme

Les éclats de puissance les plus performants peuvent maintenant être découverts

Réalisme accru avec une nouvelle simulation des surfaces d’eau

Une expérience d’utilisation impeccable, y compris des menus repensés et une communication améliorée

De nombreux dialogues et chansons inédits

De nouveaux dangers pour les plus téméraires !

Oceanhorn 2 est disponible sur Apple Arcade (4,99€/mois)