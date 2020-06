Dropbox Passwords est un nouveau gestionnaire de mots de passe pour iPhone et iPad, actuellement disponible sur l’App Store mais sur invitation uniquement.

Cela signifie que tous les utilisateurs peuvent télécharger Dropbox Passwords, mais l’application ne sera activée que pour un nombre limité de personnes qui recevront l’invitation.

L’application fonctionne comme un gestionnaire de mots de passe normal, mais avec certaines fonctions liées aux comptes Dropbox. Vous pourrez y stocker des mots de passe pour accéder à des sites Web et à d’autres applications, mais aussi créer et stocker des mots de passe pour des comptes, des cartes de crédit, etc. Tous les mots de passe sont automatiquement synchronisés sur tous vos appareils. De plus, l’application peut également générer des mots de passe sécurisés pour les nouveaux comptes.

Les mots de passe Dropbox utilisent un cryptage zero-knowledge pour assurer une sécurité maximale. Cela signifie que vous pouvez accéder à Dropbox sans que le serveur connaisse votre mot de passe de connexion.

« Votre vrai mot de passe n’est pas utilisé pour se connecter, car le serveur demande à l’application d’effectuer une série de calculs mathématiques qui utilisent le mot de passe comme l’un des éléments, puis fournissent les réponses pertinentes au serveur. Le serveur peut vérifier que les résultats sont corrects sans connaître réellement le mot de passe. Si quelqu’un viole le serveur Dropbox, il n’obtiendra pas votre mot de passe et ne pourra pas accéder à votre compte. »

Actuellement, les premières invitations ne seront accordées qu’aux utilisateurs disposant d’un abonnement Dropbox premium. Cette application pourra-t-elle battre une concurrence féroce composée d’applications telles que 1Password, Dashlane et LastPass ?