L’une des principales plaintes concernant les claviers Apple pour iPad est l’absence de touches de fonction. En effet, les utilisateurs sont obligés d’accéder à l’application Réglages ou au Centre de contrôle pour régler certaines options telles que la luminosité de l’écran. Les choses pourraient changer avec une future mise à jour iPadOS.

Dans la bêta d’iPadOS 13.5.5, 9to5Mac a découvert des références de nouveaux raccourcis clavier qui remplacent certaines touches de fonction.

Les claviers Apple pour iPad n’ont pas de touches de fonction et cet aspect ne permet pas aux utilisateurs d’ajuster rapidement certaines options telles que la luminosité de l’écran ou les commandes multimédias. Cela s’applique à la fois au Smart Keyboard et au Magic Keyboard plus récent.

Pour surmonter ce problème, Apple étudie de nouveaux raccourcis clavier qui vous permettent d’effectuer certaines de ces actions rapides, y compris le réglage du rétroéclairage des touches. D’autres raccourcis pourraient être ajoutés dans la future bêta d’iPadOS. Pour le moment, dans la première bêta d’iOS 13.5.5, il n’y a que quelques références à ces raccourcis, mais il n’est pas encore possible de les utiliser.

Une fois activés, les utilisateurs pourront utiliser ces raccourcis pour régler rapidement la luminosité de l’écran et des touches, mais aussi (espérons-le) pour effectuer d’autres opérations liées par exemple aux commandes multimédias.

Bien que ces références soient déjà présentes sur iPadOS 13.5.5, il est probable qu’Apple n’activera les nouveaux raccourcis clavier qu’avec iPadOS 14 qui sortira en version bêta fin juin.