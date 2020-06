“Dear…” série créée par R.J. Cutler est disponible aujourd’hui pour tous les abonnés Apple TV +.

“Dear…” est une docusérie en dix épisodes mettant en vedette divers personnages emblématiques et ceux qui l’ont inspirée. La série est née d’une idée du réalisateur R.J. Cutler, lauréat d’un Emmy Award.

Cette docusérie a été inspirée par la campagne de marketing “Dear Apple”, dans laquelle les utilisateurs d’Apple Watch lisent des lettres qui racontent comment cet appareil a changé leur vie.

« Dear… c’est une approche différente des biographies de personnes influentes qui façonnent aujourd’hui la culture et la société, racontent des vies à l’aide de lettres que les fans leur ont écrites. Dear… se concentre sur les moments clés de la vie des protagonistes et leur travail qui a profondément influencé non seulement les personnes qui ont écrit ces lettres, mais le monde en général. »

La série est divisée en 10 épisodes avec les protagonistes suivants :

Spike Lee

Lin-Manuel Miranda

Stevie Wonder

Oprah Winfrey

Gloria Steinem

Gros oiseau

Jane Goodall

Aly Raisman

Yara Shahidi

Misty Copeland

“Dear…” est maintenant disponible sur Apple TV+.