ConceptsiPhone a publié un nouveau concept vidéo qui imagine à quoi pourrait ressembler le prochain iPhone 13, attendu en 2021.

Ici, l’iPhone 13 se dote d’un écran géant à l’avant, sans encoche, avec une courbure assez prononcée sur les côtés. Grâce à cette courbure, il n’y a pluss de touches physiques, remplacées par des touches virtuelles pour allumer ou éteindre l’appareil et contrôler le volume.

D’une part, nous trouvons également une sorte de centre de contrôle miniature, tandis que de l’autre, nous avons les icônes de certaines applications, afin de les rendre facilement accessibles à tout moment.

À l’arrière, cependant, nous avons un design plus minimal, très similaire à l’actuel, avec une bosse carrée placée dans le coin où il y a trois capteurs photo et un capteur LiDAR.

Le concept ne se contente pas d’insérer les courbures de l’écran. En effet, l’appareil cache un second écran accessible par un slide du châssis. Dans le passé, d’autres appareils ont déjà essayé de créer quelque chose de similaire, mais de manière beaucoup plus primitive. Et si Apple envisageait de sortir un iPhone Slide Pro ?

La firme de Cupertino serait probablement suivi de près par de nombreuses autres sociétés. Toutefois, nous doutons vraiment que ce genre d’iPhone vienne à exister. L’avenir des smartphones s’oriente plutôt vers des écrans pliants. Un iPhone pliable reste donc le plus probable.

Que pensez-vous de ce concept d’iPhone 13 ? Préférez-vous voir ce genre d’iPhone ou un appareil pliable ?