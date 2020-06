Avant même le lancement officiel de l’iPhone 12, les rumeurs se tournent déjà vers l’iPhone 13 prévu pour 2021. Le site MacOtakara a présenté une maquette 3D d’un prototype du modèle de 5,5 pouces, provenant de “sources d’Alibaba”. Ce modèle peut être basé sur des fuites de spécifications et des rumeurs, mais on ne sait pas d’où proviennent réellement les informations.

L’appareil en question serait le successeur du plus petit iPhone 12 de 5,4 pouces prévu pour 2020. Il sera donc probablement l’un des appareils “bas de gamme” des iPhone de 2021. Les dimensions sont pratiquement les mêmes que l’iPhone de 5,4 pouces, mais les modifications de conception offrent la possibilité d’avoir plus d’espace d’affichage disponible.

À partir des images, vous pouvez voir que ce prototype d’iPhone‌ 13 n’a pas d’encoche pour la caméra TrueDepth et la caméra FaceTime est positionnée au centre, probablement en dessous de l’écran, une technologie qui devrait arriver l’année prochaine. Le site spécule également sur une éventuelle caméra située en bas de l’écran, une solution quelque peu improbable.

La maquette a des cadres ultra minces, mais le module de caméra arrière n’est pas terminé. Nous ne pouvons voir que des points qui suggèrent la possibilité que différents capteurs soient mis en œuvre, probablement quatre plus un capteur LiDAR. Pour le moment, ces informations sont encore trop peu détaillées pour en tirer une conclusion.

L’autre grande nouveauté est la présence d’un port USB-C en lieu et place du Lightning. Il utilise une solution déjà vue sur l’iPad Pro 2018 et 2020, mais pas encore sur l’iPhone. Cependant, cette information va à l’encontre de la rumeur évoquée le mois dernier, suggérant un possible abandon total de port, au profit du sans fil et d’un système Smart Connector pour le transfert de données. Cette rumeur a également été confirmée à plusieurs reprises par l’analyste Ming-Chi Kuo.

Mac Otakara ajoute que le modèle ne décrit qu’un prototype en cours de développement. De fait, les plans d’Apple pourraient changer dans les prochains mois. Il est peu probable que ce modèle représente la version finale de l’iPhone 13 de 2021.