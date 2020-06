L’Epic Games Store pourrait bientôt arriver sur iOS, comme l’a confirmé aujourd’hui le PDG de la société, Tim Sweeney.

L’Epic Game Store est une plate-forme de distribution de jeux vidéo créée par Epic Games. Un éditeur de jeu notamment connu pour des titres tels que Fortnite et Gears of War. La plateforme a déjà été lancée sur macOS en 2018 et vous permet d’acheter, de télécharger et de jouer à différents titres sur PC et Mac.

Le PDG d’Epic Games, Tim Sweeney, a déclaré que la plate-forme arrivera sur iOS “à l’avenir”, permettant également aux utilisateurs d’iPhone et d’iPad d’accéder à un vaste catalogue de titres :

« Nous pensons que c’est une bonne idée d’aider l’industrie à progresser et c’est une autre façon qu’Epic a appris à gérer une plateforme de distribution sur PC et Mac. »

Selon GameSpot, Epic Games avait initialement prévu de lancer les variantes iOS et Android de sa plate-forme de distribution en 2019, avant de reporter le lancement. Il n’y a que des doutes sur l’approbation future d’Apple, car les plateformes de distribution tierces sont interdites sur l’App Store.