Parmi les accessoires disponibles avec un ordinateur PC ou Mac, le clavier et la souris sont en tête de liste. Cela serait dommage d’avoir un poste sans pouvoir effectuer la moindre interaction avec !

Nous vous proposons un test du clavier bi-mode (USB + Bluetooth) “CTRL” conçu par Bleujour, marque également connue pour son ordinateur Kubb en forme de cube de 12 centimètres.

Présentation

Ce clavier est proposé en trois versions et plusieurs coloris. Elles comprennent un modèle pour PC (Windows, Linux, Android, TV), un pour Mac/iOS et le dernier également pour Mac mais dispose d’un rétroéclairage.

Présenté dans une boîte sobre mais élégante, elle contient le clavier, une notice explicative ainsi qu’un câble Micro-USB utilisé pour la recharge et l’utilisation en mode “câblé”.

Design

Lors de la première prise en main, le poids fait son effet (environ 530 grammes), dû à la batterie ainsi que la face supérieure en aluminium. Une masse qui est la bienvenue afin d’être certain que celui-ci ne glisse pas sur le bureau une fois posé. Quatre patins anti-dérapant sont également présents afin d’assurer sa stabilité.

La finition en aluminium est du plus bel effet et se mariera parfaitement avec le pied d’écran d’un iMac ou de tout autre écran en aluminium brossé par exemple. Les autres couleurs s’adapteront sûrement avec vos environnements informatiques les plus colorés !

Connectivité

Nous avons apprécié la possibilité de jumeler jusqu’à quatre appareils sans avoir besoin de procéder à une nouvelle configuration à chaque changements.

Un PC/Mac peut être raccordé via le port micro-USB tandis que les trois autres périphériques seront quant à eux reliés sur l’un des 3 canaux Bluetooth. Il est possible d’alterner entre eux par le biais des touches de raccourcis situées au-dessus du pavé numérique.

Exemple de configuration :

Micro-USB : PC

Bluetooth 1 : Mac Mini

Bluetooth 2 : iPad Pro 2020

Bluetooth 3 : Téléviseur Smart TV

Confort

Le bruit émis lors de la frappe peut également être un critère de sélection lors de l’achat. Ce clavier CTRL offre à la fois confort et silence en utilisant des touches fines à membranes, loin de tout clavier mécanique orienté gaming.

Autonomie

Le clavier est équipé d’une batterie Lithium-Ion de 1600mAh disposant d’une autonomie jusqu’à 1 an en fonction de l’utilisation et 2 ans en mode veille selon le constructeur. La charge restante est indiquée par le clignotement de la Led d’état. La recharge s’effectue par le port micro-USB situé à l’arrière. Seul reproche minime, un USB-C aurait été apprécié car de plus en plus répandu sur les nouveaux appareils.

Le clavier est disponible en vente sur le site Bleujour à partir de 79,00€.