Selon le Leaker L0vetodream, Apple prévoit de lancer de nouveaux modèles d’iPad Pro avec des puces A14X, une connectivité 5G et un écran mini-LED au premier ou au deuxième trimestre 2021.

L0vetodream indique que les nouveaux modèles d’iPad Pro seront équipés du modem Snapdragon X55 de Qualcomm, qui prend en charge à la fois la mmWave et sub-6GHz.

La 5G mmWave est un ensemble de fréquences qui promettent des vitesses ultra-rapides sur de courtes distances, idéales pour les zones urbaines denses. Quant à la 5G sub-6GHz, elle est généralement plus lente que la mmWave, mais les signaux voyagent sur de plus longues distances, desservant bien mieux les zones suburbaines et rurales.

Le nouvel iPad Pro devrait également intégrer la puce A14X, une évolution du processeur qui fera ses débuts avec l’iPhone 12, et un écran mini-LED. Comparé à un LCD traditionnel, un panneau lumineux mini-LED utilise beaucoup plus de LED, ce qui signifie qu’il y a plus de zones obscurcies avec lesquelles travailler. Un écran traditionnel utilise des centaines de LED, mais un écran mini-LED peut en avoir plus d’un millier. Apple développerait des dalles de 10 000 LED, chacune de moins de 200 microns. Cela signifie que les écrans mini-LED peuvent offrir des noirs plus foncés, des scènes plus lumineuses, des couleurs plus riches et un meilleur contraste car il y a plus de contrôle sur ce qui est affiché à l’écran. De plus, les écrans mini-LED garantissent une meilleure efficacité énergétique

Il ne devrait pas y avoir de nouveautés concernant le design, qui sera identique à l’iPad Pro actuel.