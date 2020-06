Apple pourrait ajouter un traducteur intégré à Safari sous iOS 14 et iPadOS 14, comme vient de le découvrir 9to5Mac. De plus, le prochain système d’exploitation devrait aussi inclure la prise en charge complète de l’Apple Pencil sur Safari.

La fonction de traduction intégrée de Safari permettrait aux utilisateurs de traduire des pages Web sans utiliser d’applications ou de services tiers. Cette nouvelle pourrait arriver non seulement sur iOS 14 et iPadOS 14, mais aussi sur la prochaine version de macOS.

Le code iOS 14 suggère que l’option de traduction sera disponible pour chaque site Web visité. Et il sera également possible d’activer une fonction de traduction automatique, tout comme dans Chrome. Il semble également qu’Apple teste des options de traduction pour d’autres applications, telles que l’App Store, afin que les utilisateurs puissent lire les avis et les annonces dans leur propre langue.

Les traductions d’Apple sont basées sur le moteur neuronal et peuvent fonctionner avec ou sans connexion Internet.

Quant à l’Apple Pencil, Apple pourrait ajouter une prise en charge complète de la saisie au stylet sur les sites Web. Cela permettrait de dessiner et insérer des notes. Cette fonction serait limitée à ‌iPadOS‌ 14, car l’Apple‌ Pencil n’est pas (encore) compatible avec l’iPhone.

Le code indique également qu’Apple travaille sur une sorte de fonction “Magic fill” qui permettra aux utilisateurs de dessiner une forme générique dans une application, puis de la faire compléter par le système d’exploitation.

Ces informations sont présentes dans une version alpha d’iOS 14 divulguée sur le net. Il n’est pas exclu que la version finale n’intègre pas toutes ces fonctions.