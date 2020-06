Les ventes d’iPhone ont chuté de 8% au premier trimestre 2020, selon les nouvelles données publiées par Gartner.

Au cours des trois premiers mois de l’année, Apple a vendu environ 40,92 millions d’iPhone, en baisse de 3,7 millions par rapport au même trimestre de l’année précédente (44,57 millions). C’est une année à -8% sur un an, mais d’autres fabricants de smartphones ont enregistré des baisses encore plus marquées. Par exemple, les ventes de Samsung ont diminué de 22,7% et de 27,3% pour Huawei.

Xiaomi a été le seul constructeur à enregistrer une légère augmentation de ses ventes au T1 2020, avec +1,4%.

« La pandémie du coronavirus a provoqué la pire baisse du marché mondial des smartphones », a déclaré Anshul Gupta, analyste principal chez Gartner. « La plupart des principaux fabricants chinois et Apple ont été gravement touchés par les fermetures temporaires de leurs usines en Chine et par la réduction des dépenses de consommation due à la crise mondiale ».

Début février, Apple a été contrainte de fermer toutes ses boutiques en Chine et, peu de temps après, au reste du monde. De plus, plusieurs usines ont cessé leurs activités, ralentissant la production d’iPhone.

Gartner confirme que l’année avait très bien commencé pour Apple, notamment grâce à l’iPhone 11. Seulement, la pandémie a ralenti les ventes dans le monde. Un signal positif est néanmoins arrivé en avril, avec une reprise des ventes à des niveaux pré-pandémiques.

D’autres commentaires viendront après l’été, lorsque nous comprendrons vraiment quelles conséquences économiques pourraient ralentir les ventes de l’iPhone 12.