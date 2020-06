Les directions et informations sur les transports en commun à Hong Kong arrivent sur Apple Plans, avec le support des cartes de transport Octopus sur Apple Pay.

Les résidents et les touristes voyageant à Hong Kong peuvent désormais utiliser Apple Plans pour recevoir des indications et des informations précises sur les transports en commun dans la région. Il s’agit du dernier effort d’Apple pour améliorer encore plus son application Plans, à la fois en termes de qualité des cartes et des informations disponibles pour les utilisateurs.

Hong Kong s’est révélée inhabituellement difficile pour l’entreprise car, en raison de problèmes politiques et de confidentialité complexes, la région dispose de deux services de cartographie distincts dont Apple peut tirer parti. L’un de ces services n’est disponible que si l’utilisateur fait appel à un opérateur téléphonique local. Par conséquent, pendant des années, les touristes ou ceux qui sont allés travailler dans la région disposaient de plus d’informations que les résidents. On ne sait pas comment Apple a résolu le problème, mais Plans montre maintenant les mêmes informations aux résidents et aux non-résidents.

De plus, la carte de transit Octopus à Hong Kong prend en charge Apple Pay pour les paiements des transports publics.