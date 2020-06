Comme prévu, l’application StopCovid vient de faire ses premiers pas sur l’App Store et le Google Play Store.

Bien entendu, il est inutile de rentrer dans les détails sur l’objectif de cette application. Elle se destine tout simplement à alerter les personnes dès lors qu’elles croisent d’autres personnes porteuses du COVID-19. L’application fonctionne grâce au Bluetooth, en tâche de fond, sans collecter la moindre donnée sensible ou de localisation. De plus, elle ne collecte pas non plus l’identité des utilisateurs.

« Vous serez informé si vous avez été à proximité d’un utilisateur testé positif au COVID-19.

Si vous effectuez un test COVID-19 et qu’il est positif, votre laboratoire vous donnera un code à scanner ou à saisir pour avertir anonymement les utilisateurs que vous avez rencontrés. »

Son installation n’est pas obligatoire, même si le gouvernement français recommande à tous de l’installer.

StopCovid est disponible gratuitement sur l’App Store.