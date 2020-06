Mise à jour importante pour l’application Bureau à distance de Microsoft, utile pour les sessions de bureau à distance sur les serveurs et les PC. Avec la nouvelle mise à jour, le support attendu de la souris et du trackpad arrive enfin.

Comme lu dans les notes publiées par Microsoft en marge de la version, tous les iPad sous iPadOS 13.4 ou version ultérieure pourront désormais contrôler la session à distance avec le support d’une souris ou d’un trackpad. La mise à jour introduit la prise en charge des Magic Mouse 2 et du Magic trackpad 2. Bien sûr, les souris tierces sont également prises en charge.

Voici toutes les nouveautés en détail :

Prise en charge de la souris Apple Magic Mouse 2 et du pavé tactile Apple Magic Trackpad 2 (cliquez avec le bouton gauche, faites glisser le curseur vers la gauche, cliquez avec le bouton droit, faites glisser le curseur vers la droite, faites défiler horizontalement et verticalement, puis effectuez un zoom local).

Prise en charge des souris externes (cliquez avec le bouton gauche, faites glisser le curseur vers la gauche, cliquez avec le bouton droit, faites glisser le curseur vers la droite, cliquez sur le bouton central, puis faites défiler verticalement).

Prise en charge de l’état des touches CTRL, ALT et Maj à l’aide des clics la souris et le pavé tactile (active des fonctionnalités telles que la sélection multiple et la sélection de plage).

Prise en charge de la fonctionnalité « Appui/clic » du pavé tactile.

Nous avons également procédé à la mise à jour du geste de clic droit du mode Pointeur de souris vers l’appui prolongé (et non, appui prolongé et relâcher). Et sur iPhone, nous avons ajouté des réactions tactiles lorsque nous détectons le geste de clic droit.

De plus, nous avons apporté les améliorations suivantes :

Ajout d’une option permettant de désactiver l’application NLA sous Paramètres iOS > Client Bureau à distance.

Commande mappée + Maj + Échap vers CTRL + MAJ + ÉCHAP (où Échappement est générée à l’aide d’une clé remappée sur iPados ou Command +.)

Commande mappée + F vers CTRL + F.

Correction du problème du bouton central SwiftPoint qui ne fonctionnait pas.

Correction de quelques bogues qui empêchaient la manipulation de l’URI “rdp:”.

Résolution du problème de l’interface utilisateur du commutateur immersif en session qui affichait des entrées d’application obsolètes si une déconnexion était déclenchée par le serveur.

Bureau à distance Microsoft est disponible gratuitement sur l’App Store