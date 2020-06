Hollywood Reporter dit que Theresa Kang-Lowe, partenaire de longue date de l’agence WME, a quitté son emploi pour créer une nouvelle société qui a déjà conclu un accord mondial avec Apple TV+.

Blue Marble Pictures de Theresa Kang-Lowe traitera d’un contenu original axé sur la « découverte et la narration de voix sous-représentées ».

Dans son nouveau rôle, Kang-Lowe entend se concentrer sur les voix sous-représentées, notant que « le pouvoir de la narration est transformateur » et que, en particulier en ce moment, elle veut « être plus proche du processus créatif ».

Parmi ses clients figurent des producteurs, scénaristes et réalisateurs talentueux tels que Riz Ahmed, Simon Beaufoy, Damien Chazelle, Deborah Chow, Ryan Coogler, Guillermo Del Toro, Gillian Flynn, Gal Gadot, Lisa Joy et Jonah Nolan, Lena Waithe et Steve Zaillian.

Le réalisateur oscarisé Alfonso Cuaron a également signé un accord de collaboration avec l’agence de Kang-Lowe.