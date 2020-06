Des sources de l’industrie affirment que la production du prochain iPhone 12 commencera très prochainement. Il serait question du mois de juillet, un peu plus tard que d’habitude.

Après de nombreux rapports selon lesquels Apple aura une fenêtre de lancement similaire à celle de l’iPhone X pour le prochain iPhone, des sources au sein de la chaîne d’approvisionnement indiquent que la production commencera bientôt. Habituellement, la production d’iPhone débute en mai ou début juin au plus tard, mais cette année, les nouveaux modèles auront un peu de retard. Le mois d’août est même évoqué. Ce retard est directement lié à la pandémie du coronavirus qui a mis à l’arrêt de nombreuses usines, et une bonne partie de l’économie mondiale.

Selon DigiTimes, le début de la production de masse concernera les deux modèles d’iPhone 12 6,1 pouces, sur les quatre modèles attendus cet automne. En effet, il y aura deux variante “de base” et deux variantes “Pro”. Les deux modèles 6,1 pouces devraient porter le nom d’iPhone 12 Max et 12 Pro. Les deux autres modèles, respectivement 5,4 et 6,7 pouces, porteront le nom d’iPhone 12 et 12 Pro Max.

DigiTimes est généralement très précis en ce qui concerne les données des fournisseurs et de la chaîne d’approvisionnement d’Apple. Il y a donc certainement du vrai dans ces nouvelles du jour.