Apple présente un nouvel outil de diagnostic USB-C utilisé en interne, successeur de son lecteur de numéro de série actuel, qui peut être utilisé à la fois pour collecter le numéro de série d’un appareil directement à partir de sa carte mère et pour tester l’alimentation du dispositif.

Auparavant, seule une version Lightning de ce produit était disponible. Aujourd’hui, des images d’un nouvel outil de diagnostic USB-C (UDT) ont émergé qui semblent être connues en interne sous le nom de “ChimpSWD”. Ce nouvel outil a été conçu pour être compatible avec la gamme iPad Pro, dotée du port USB-C depuis 2018.

Apple is introducing a new probe to its family. We are talking about the SNR successor.

Let me introduce you UDT (USB-C Diagnostic Tool), probably some of you know it already as ChimpSWD. #AppleInternal pic.twitter.com/y2WzdMFTLA

— Giulio Zompetti (@1nsane_dev) May 29, 2020