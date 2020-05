La nouvelle comédie musicale animée de Central Park est officiellement disponible sur Apple TV+.

Les deux premiers épisodes de la série créée en collaboration avec 20th Century Fox Television sont enfin disponibles sur Apple TV+.

Central Park est une comédie animée avec Owen Tillerman qui, avec sa famille, mène une vie inhabituelle dans Central Park à New York, dirigé par Owen lui-même. La famille, composée de sa femme journaliste Paige et de ses fils Molly et Cole, devra se défendre contre une riche héritière qui souhaite transformer le parc en copropriétés.

“Central Park” a été créé, écrit et produit par Loren Bouchard (“Bob’s Burgers”), lauréate d’un Emmy Award, ainsi que Josh Gad (“Frozen”) et Nora Smith (“Bob’s Burgers”), lauréate d’un Grammy Award. Sanjay Shah et Halsted Sullivan sont les producteurs exécutifs.

Les premières critiques de la série sont très positives, étant donné que les prémisses de ces deux épisodes révèlent quelque chose de très intéressant tant pour le décor que pour la caractérisation des personnages. CNET a écrit que l’émission est « un bijou étonnant recueilli dans les étagères poussiéreuses des réseaux de télévision ». Rolling Stone l’a décrite comme «une comédie musicale joyeuse et contagieuse avec un casting stellaire ».

En bref, la série pourrait être une belle surprise parmi les comédies familiales.