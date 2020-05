Les nouvelles données publiées par IDC confirment qu’Apple continue de dominer le marché des dispositifs portables.

Apple a expédié 21,2 millions de dispositifs portables au premier trimestre 2020, avec une part de 29,3%. Par rapport au premier trimestre 2019, la société a expédié 13,3 millions d’unités supplémentaires, avec une croissance de 59,9% sur un an.

IDC indique que bien que les livraisons d’Apple Watch aient diminué en raison de difficultés dans la chaîne d’approvisionnement, Apple a toujours obtenu d’excellents résultats grâce à la gamme Beats et AirPods.

L’un des facteurs qui a conduit les consommateurs à acheter des accessoires portables est le confinement. En effet, de nombreuses personnes travaillent à domicile et ont besoin de meilleurs écouteurs pour “augmenter leur productivité”. Cependant, la production de montres intelligentes a été influencée par le fait qu’elle partage certains composants avec les smartphones, de sorte que le processus de production a été considérablement ralenti ces derniers mois.

« Pendant la pandémie du COVID-19, les consommateurs réclamaient ces écouteurs sophistiqués non seulement pour leur capacité à reproduire un son de qualité, mais aussi pour les aider à augmenter leur productivité, car beaucoup d’entre eux ont été forcés de travailler à domicile et ont essayé façons de réduire le bruit ambiant en restant connecté à leurs smartphones et assistants intelligents. »

Derrière Apple, nous trouvons Xiaomi avec 10,1 millions d’unités expédiées au premier trimestre 2020, avec une part de 14%. Le Top 5 est complété par Samsung, Huawei et FitBit. Les expéditions mondiales d’appareils portables ont augmenté de 29,7% d’une année sur l’autre au premier trimestre de 2020 avec 72,6 millions d’unités au total.

Maintenant, il y a beaucoup d’attente pour comprendre si et quand Apple lancera l’AirPods Studio, ce qui pourrait encore augmenter la part de marché de l’entreprise.