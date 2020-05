Qualcomm a annoncé ses nouvelles puces sans fil qui prennent en charge la norme Wi-Fi 6E qui pourrait être utilisée sur les futurs smartphones Apple.

Le « E » du Wi-Fi 6 signifie « étendu » et les appareils pris en charge pourront fonctionner sur le spectre de 6 GHz capable d’assurer des connexions plus rapides et plus fiables, ainsi que moins d’encombrement du réseau.

L’iPhone 11, l’iPhone SE et l’iPad Pro 2020 prennent déjà en charge le Wi-Fi 6, bien qu’il s’agisse d’une norme encore à ses balbutiements et peu répandue parmi les routeurs et autres appareils. Les nouvelles puces Qualcomm de la gamme FastConnect s’intègrent aux puces Snapdragon de l’entreprise, mais elles peuvent également être utilisées séparément. Deux modèles sont actuellement disponibles, FastConnect 6700 et FastConnect 6900, capables d’atteindre respectivement la vitesse maximale théorique de 3 Gbit/s et 3,6 Gbit/s. Tous deux prennent en charge la taille maximale des canaux Wi-Fi (160 MHz sur 5 GHz et 6 GHz).

Apple s’appuie actuellement sur Qualcomm pour fournir des puces 5G et sur Broadcom pour les puces Wi-Fi. Il sera donc difficile de voir ces nouveaux modèles Qualcomm sur l’iPhone 2021, également parce que Broadcom a déjà présenté des solutions similaires. Les choses pourraient changer dans quelques années.