Selon Variety, Apple a récemment commandé une nouvelle série pour Apple TV+ axée sur l’actrice hollywoodienne Hedy Lamarr, qui sera interprétée par Gal Gadot.

La série racontera l’histoire vraie de l’actrice, productrice de films et d’inventrice Hedy Lamarr, qui a joué dans plus de 30 films et co-inventé une première version du spectre de diffusion à sauts de fréquence (les prémices du Wi-Fi, GPS…).

“Hedy Lamarr” suivra l’histoire vraie de la fille glamour d’Hollywood, qui durera 30 ans, de l’évasion de Lamarr de Vienne d’avant-guerre, à son ascension fulgurante à l’âge d’or d’Hollywood, jusqu’à sa chute à l’aube de la guerre froide. La série entrera également dans la vie de Lamarr en tant qu’inventrice, y compris une invention qui est devenue la base de la technologie à spectre étalé utilisée aujourd’hui.

La série, initialement développée pour Showtime, comprend huit épisodes écrits par Sarah Treem, qui a précédemment travaillé sur “The Affair” et “House of Cards”. Gal Gadot, connue pour “Wonder Woman”, sera la productrice exécutive et protagoniste de la série.

Apple a pris les rênes de la série suite aux problèmes entre l’écrivain Treem et Showtime après que Ruth Wilson, l’actrice principale de “The Affair”, ait quitté la série. Wilson a alors accusé Treem de créer un environnement de travail hostile, ce que ce dernier a nié, mais le différend a pris fin avec Treem qui a décidé de couper les liens avec Showtime.