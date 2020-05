Plusieurs rumeurs concernant le prochain iPhone 12 Pro parlent de la possibilité qu’Apple introduise une nouvelle couleur bleu marine. Celle-ci pourrait même remplacer la couleur vert nuit de l’iPhone 11 Pro.

Ce nouveau concept imagine comment une telle coloration pourrait être sur le prochain iPhone 12 Pro. À partir des images, nous pouvons voir qu’il s’agit d’une coloration très élégante.

Cette nouvelle couleur ne devrait être présente que sur les deux modèles Pro. Les modèles “de base” n’y auraient donc pas droit. En effet, Apple a récemment utilisé les couleurs comme l’un des moyens de distinguer plus visuellement les modèles de base et Pro. La génération actuelle de l’iPhone 11 Pro est disponible en gris sidéral, argent, or et vert nuit, tandis que l’iPhone 11 est vendu en blanc, noir, vert, jaune, violet et (PRODUCT) RED.

On ne sait pas encore quelles couleurs seront disponibles pour la nouvelle gamme d’iPhone 12, mais il n’est pas impossible que la série Pro dispose de cette nouvelle couleur bleu marine aux côtés du gris sidéral, de l’argent et de l’or.

Que pensez-vous de cette nouvelle couleur sur iPhone ?