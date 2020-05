Le prochain jeu à venir sur Apple Arcade est SpongeBob: Patty Pursuit, découvert hier dans une courte vidéo avant son lancement imminent.

Le teaser du jeu a été publié sur le compte Twitter officiel d’Apple Arcade :

Secret Krabby Patty formula stolen. Friends kidnapped. On May 29, help SpongeBob run to the rescue in SpongeBob: Patty Pursuit.@SpongeBob @Nickelodeon pic.twitter.com/rEkpaZI3up

— Apple Arcade (@AppleArcade) May 27, 2020