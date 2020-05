Bien que Samsung produise une grande partie des écrans OLED des prochains iPhone 12, il semble que LG soit sous pression pour essayer de garantir les normes de qualité et de quantité requises par Apple.

Environ 80% des commandes totales des dalles OLED des prochains iPhones seront traitées par Samsung. LG et BOE se partagent les 20% restants. Malgré ce petit pourcentage, LG est confronté à de nombreux problèmes pour répondre aux demandes d’Apple (qualité et quantité).

En 2019, LG a produit 5 millions d’écrans OLED pour les iPhone 11, mais cette année, l’entreprise devrait atteindre 20 millions. Cependant, si LG ne garantit pas des normes de qualité et de quantité strictes, Apple pourrait transférer la plupart des commandes au chinois BOE.

Sur les quatre nouveaux iPhones attendus cette année, des rumeurs indiquent que Samsung fournira des écrans pour trois modèles : le modèle d’entrée de gamme de 5,4 pouces et les modèles “iPhone 12‌ Pro” de 6,1 pouces et 6,7 pouces. Le quatrième nouveau modèle, l’iPhone 12 de 6,1 pouces avec des spécifications similaires à celles de l’entrée de gamme, aura un écran OLED produit par LG et BOE.

Pour continuer à fournir ces panneaux OLED, LG devra immédiatement donner certaines réponses à Apple.