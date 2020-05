Apple a mis à jour Pour l’école, l’application qui aide les enseignants à gérer des classes entières d’élèves, y compris des cours, des devoirs et bien plus encore. Nouvelle mise à jour également pour l’application Classroom.

Pour l’école est l’application Apple qui permet aux enseignants de distribuer du matériel pédagogique aux élèves, d’assigner des activités au sein d’autres applications compatibles, de collaborer avec les élèves et de visualiser leurs progrès. Par exemple, les enseignants peuvent facilement envoyer des avis à la classe, des rappels pour des activités d’étude ou des devoirs et obtenir des informations sur les progrès de tous les élèves. De cette façon, il est plus facile de créer des instructions personnalisées en fonction des besoins de chaque élève. Les élèves peuvent visualiser leurs activités, livrer des devoirs et voir leurs progrès dans un cadre unique.

Avec Pour l’école et des applications compatibles, les enseignants ont encore plus d’informations sur les progrès scolaires de leurs élèves, afin qu’ils puissent personnaliser leur enseignement en fonction des besoins et du potentiel de chaque élève. Les enseignants peuvent voir un instantané des progrès de toute la classe et vérifier les progrès de chaque élève dans les différentes activités des applications ou dans les projets qu’ils ont créés.

Nouvelle interface

Basculez facilement entre les présentations Devoirs et Élèves grâce à une nouvelle navigation basée sur des onglets.

Il suffit d’un geste et la nouvelle barre latérale vous donne instantanément accès aux devoirs des classes en cours, récentes ou favorites, ainsi qu’à ceux à l’état de brouillon ou archivés.

L’ajout de contenu (activités de l’app, photos, vidéos, liens et documents) lors de la création d’un devoir a été simplifié.

Observez dans quelles apps la progression de l’élève a été activée et profitez d’aperçus détaillés de l’activité lorsque vous ajoutez des activités d’app à vos devoirs.

Nouvelles fonctionnalités

Nouvelles options pour les devoirs, notamment le verrouillage des devoirs, la possibilité de les marquer comme « consultés », la demande de révisions et le renvoi des fichiers.

Indications relatives aux progrès des classes et des élèves, notamment le taux d’achèvement, le temps passé, ainsi que les activités non terminées et réattribuées.

Notifications envoyées aux enseignants lorsque le délai des devoirs est écoulé ou lorsque ceux-ci sont prêts à être corrigés.

Notifications envoyées aux élèves lorsque de nouveaux devoirs leur sont donnés, lorsque des devoirs doivent être rendus le lendemain, lorsque le résumé hebdomadaire des devoirs en retard est disponible ou lorsqu’un enseignant demande à ce qu’un devoir soit refait.

La bibliothèque de l’enseignant organise les brouillons, les favoris et les copies des devoirs de classes archivées.

L’archive de « Nouveau devoir » conserve les devoirs des classes lorsqu’elles sont terminées, ce qui permet de facilement réutiliser des activités.

Recherche Spotlight et dans l’app pour les classes, les devoirs et les élèves.

Pour l’école est disponible gratuitement sur l’App Store

En plus de Pour l’école, Apple a également mis à jour son application Classroom pour iPad‌ qui fonctionne comme un assistant d’enseignement dans une salle de classe pour lancer des applications et des sites Web sur tous les appareils des étudiants présents, partager l’écran d’un étudiant avec l’iPad de l’enseignant ou avec toute la classe sur Apple TV, partager des documents et plus encore. Avec Classroom sur iPad, les enseignants peuvent garder les élèves concentrés sur une application ou un site Web spécifique, voir les écrans des élèves pendant le cours, partager des documents avec eux, attribuer des iPad partagés et même réinitialiser le mot de passe d’un élève spécifique.

L’application Classroom inclue la possibilité de configurer l’accès aux cours via Apple School Manager à l’aide d’un identifiant Apple géré pour se connecter à l’appareil, d’utiliser AirPlay pour transmettre les détails du cours à l’Apple TV lorsque vous invitez des élèves à rejoindre un cours créé par l’enseignant, et d’utiliser pincer pour zoomer pour ajuster la taille des écrans des élèves.

Classroom est disponible gratuitement sur l’App Store