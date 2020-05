Selon les nouvelles données publiées par Omdia, l’iPhone 11 est devenu le smartphone le plus populaire au monde, surpassant l’iPhone XR. Selon ces données, Apple a expédié 19,5 millions d’iPhone 11 au cours du premier trimestre 2020.

Le rapport d’Omdia explique que malgré le fort impact de la pandémie du COVID-19, les expéditions d’iPhone 11 au T1 2020 étaient supérieures de 6 millions d’unités aux expéditions d’iPhone XR au T1 2019.

Ci-dessous, vous pouvez consulter le classement des smartphones les plus vendus au premier trimestre 2020 selon Omdia. Vous pouvez voir l’énorme avantage de l’iPhone 11 par rapport aux autres smartphones concurrents sur le marché, avec 19,5 millions d’unités expédiées. En deuxième position, très éloigné, on retrouve le Galaxy A51 de Samsung, avec 6,8 millions d’unités. Dans le classement, il y a aussi l’ancien iPhone XR, qui se classe cinquième avec 4,7 millions d’unités, une forte baisse par rapport à l’année dernière, où il avait atteint la part de 13,6 millions d’unités au premier trimestre. Dans le classement, il y a aussi l’iPhone 11 Pro et Pro Max, respectivement en huitième et sixième place avec 3,8 millions et 4,2 millions d’unités.

Il s’agit d’une nette amélioration pour Apple par rapport au premier trimestre 2019, où les meilleurs modèles tels que l’iPhone XS et XS Max n’étaient pas présents dans le top 10, minés par les anciens modèles tels que l’iPhone 8 et l’iPhone 6s.

Les analystes d’Omdia saluent également l’équilibre des prix qu’Apple a avec sa gamme actuelle d’iPhone.