La Fondation Bill & Melinda Gates a acheté 501 044 actions Apple au premier trimestre de l’année, comme le confirment les documents de la SEC.

L’investissement de la fondation de Bill Gates, fondateur et ancien PDG de Microsoft, a déjà porté ses fruits, étant donné que l’action AAPL a perdu 25% au premier trimestre, puis a progressé de 25% ces derniers mois. La Fondation Bill & Melinda Gates a également récemment investi dans des actions Alibaba, Amazon et Twitter.

Le fondateur de Microsoft, Bill Gates, et son épouse ont construit la plus grande fondation caritative au monde en 2000. Depuis, ils ont recueilli des milliards de dollars de dons, en particulier dans l’éducation et la santé dans les pays en développement.

La fondation investit souvent dans des titres d’entreprises technologiques, également grâce à la grande expérience de Bill dans le secteur. Une grande partie est réinvestie dans des actions bénéfiques dans le monde entier.