Le studio CatCup Games vient de lancer son tout nouveau titre Super Fowlst 2 sur l’App Store, compatible iPhone et iPad.

Ce platformer/shooter est la suite logique des biens connus Fowlst et Super Fowlst du même éditeur. Si vous les connaissez déjà alors vous serez ravis de pouvoir vivre une nouvelle aventure “addictive”.

« Les démons sont plus méchants, les boss sont plus gros et il n’y a toujours qu’un seul poulet qui peut les arrêter !

Fowlst revient dans une nouvelle aventure qui consiste à écraser les méchants, à esquiver le danger et à le rendre riche. Il y a une tonne de nouveaux power-ups, de nouvelles capacités cool et une armée de nouveaux ennemis pour les déchaîner ! »

C’est maintenant à vous de montrer de quoi vous êtes capable… Attention, des heures de jeu vous attendent, tellement le jeu est prenant. Regardez la vidéo pour voir ce qui vous attend…

Super Fowlst 2 est disponible gratuitement sur l’App Store (avec achats intégrés)