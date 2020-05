Malgré que le nouveau MacBook dispose du nouveau clavier à ciseaux, Apple n’a apparemment pas encore renoncé au clavier papillon qui pourraient faire son retour à l’avenir.

Les MacBook Pro 13″, MacBook Pro 16″ et MacBook Air 2020 utilisent le Magic Keyboard avec un mécanisme à ciseaux redessiné et une distance de frappe de 1 mm, pour écrire de manière plus confortable et stable et avec une fiabilité maximale. Cela signifie qu’à partir d’aujourd’hui tous les ordinateurs portables vendus directement par Apple ont des claviers avec un mécanisme à ciseaux, ce qui garantit une fiabilité considérablement plus élevée que les anciens modèles.

La solution “papillon” adoptée par Apple depuis de nombreuses années aurait dû apporter différentes innovations, et sur le papier, les conditions étaient réunies. Malheureusement, les utilisateurs ont eu de nombreux problèmes, à tel point qu’Apple a dû activer plusieurs programmes de réparation gratuits.

Dans un tweet publié ce week-end, le leaker L0vetodream a écrit qu’Apple « travaille à l’amélioreration de la structure du clavier ciseaux et à résoudre les problèmes ». Si elle y parvient, cela signifie peut-être que le clavier ciseaux pourrait revenir.

La conception du clavier papillon a fait ses débuts avec le MacBook 2015, avant de passer à la gamme MacBook Pro en 2016. Et les problèmes ont commencé à ce moment-là. Les touches ont souvent cessé de fonctionner lorsque de la poussière ou d’autres saletés se sont coincées en-dessous. Apple a toujours dit que le problème concernait un nombre limité d’utilisateurs, mais en fait les remplacements requis ont été nombreux dans le monde. En 2018, Apple a également dû activer un programme de réparation gratuit pour les modèles à partir de 2015.