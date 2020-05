Selon les dernières sources fiables, le nouvel iPhone 12 prévu pour cet automne sera encore équipé du célèbre connecteur Lightning. Mais ce port aurait déjà commencé à compter ses derniers jours.

L’iPhone 2020 ne verra pas de révolutions majeures du point de vue du port de connexion, du moins selon le leaker Fudge (@choco_bit). Ses déclarations s’alignent essentiellement sur celles du célèbre Jon Prosser. Ce dernier est en effet d’accord sur le maintien du port Lightning pour le prochain iPhone 12. Cela signifie que le port USB-C ne devrait arriver qu’en 2021.

Shame the USB-c prototype iPhone 12’s arent making it to production. 1 more year of lightning 🥳😭

Oh well, at least smart connector on 13 series

