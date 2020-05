Alors que l’application StopCovid s’apprête à faire ses premiers pas le 2 juin, le bureau de presse du ministère de l’Économie partage ce soir les premières images.

On voit clairement que le travail semble plus qu’abouti. Tout semble avoir été pensé pour que l’utilisation de StopCovid soit la plus simple possible. Cela vaut autant pour les images, les textes et les trois icônes. Pour s’enregistrer, il en va de même avec un minimum d’actions.

Les développeurs ont également pris le temps d’ajouter la prise en charge du mode sombre. Ce n’est pas le plus important, d’autant que l’application fonctionnera principalement en tâche de fond grâce au Bluetooth Low Energy.

Dès lors que vous croisera une personne ayant été exposé au Covid-19, vous recevrez une alerte sous forme de notification, comme dans l’exemple ci-dessous.

Rappelons que cette application ne sera pas obligatoire. Il appartiendra à chacun de l’installer ou non. Ajoutons également que l’app a été pensée avec tout le respect de la vie privée que cela implique.

Nous y reviendrons plus en détail lors de son lancement officiel le 2 juin prochain.