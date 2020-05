Au cours de la période de confinement qui a touché une grande partie du monde, Zoom a connu une incroyable ascension. Et ce grâce à une série de fonctions qui ont permis à des amis, des parents, des collègues, des clients, des fournisseurs et des étudiants de rester en contact grâce à des vidéoconférences faciles à démarrer et à gérer. Zoom restera dans les mémoires comme l’application symbolique des derniers mois. Et elle continuera à aider les gens à l’avenir également, en particulier en ce qui concerne le travail intelligent. Mais qu’en est-il de FaceTime ?

Bien que FaceTime soit préinstallé sur des millions d’appareils iOS et macOS, de nombreuses personnes ont préféré installer et utiliser Zoom pour la visioconférence, en particulier dans l’environnement professionnel.

La première raison est simple à identifier. FaceTime ne fonctionne pas sur Windows, Android et via le Web. Nous ne savons pas si et quand Apple ouvrira FaceTime à d’autres plateformes. Mais pour le moment, seuls les utilisateurs d’iOS et macOS peuvent en profiter. Pour sa part, Zoom peut être utilisé à partir de n’importe quel appareil mobile ou de bureau et même à partir d’un navigateur Web, sans avoir à installer certaines applications.

Le manque de prise en charge multiplateforme est la principale raison pour laquelle FaceTime n’a pas connu de le même succès pendant le confinement.

De plus, beaucoup ont préféré Zoom à FaceTime car le service Apple ne vous permet pas d’envoyer un lien vers d’autres participants. Avec FaceTime, vous devez démarrer manuellement l’appel de groupe et sélectionner les différents contacts à inviter à l’heure définie. Si vous n’avez pas le numéro de téléphone ou l’adresse e-mail associés à l’identifiant Apple d’un contact, vous ne pouvez pas l’inviter sur FaceTime. Avec Zoom, vous pouvez non seulement planifier un appel vidéo, mais vous pouvez également partager des liens vers d’autres participants sans avoir leur numéro de téléphone.

En bref, démarrer un appel de groupe sur FaceTime n’est pas vraiment immédiat, surtout si la personne qui le crée n’a pas les contacts d’un ou plusieurs participants. Vous pouvez initier un appel à partir d’un groupe iMessage, mais cette solution n’est utile qu’entre amis, car elle ne s’adapte certainement pas aux besoins de l’entreprise.

S’exprimant dans un contexte d’entreprise, celui dans lequel Zoom a eu la plus grande diffusion durant cette période où le mot d’ordre était (et est …) un travail à domicile, FaceTime ne donne pas la possibilité d’enregistrer des réunions (des méthodes alternatives existent, mais une fonction native manque). Avec Zoom, il est possible d’enregistrer l’intégralité de la réunion et peut-être partager avec des collègues qui n’ont pas pu y assister en direct. De plus, pour des raisons de gestion, de nombreuses entreprises prévoient l’obligation d’enregistrer les appels vidéo internes.

Apple n’a pas profité du confinement pour intégrer de nouvelles fonctionnalités dans FaceTime. La firme s’est limitée à supprimer les animations des vignettes des participants lors des appels vidéo de groupe. Cela n’aurait pas été suffisant, parce que Zoom a également dû faire face à plusieurs problèmes de sécurité, puis résolus, qui auraient pu bénéficier à Apple.

Quelques fonctions suffiraient :

Possibilité de configurer un appel FaceTime à l’avance en planifiant le rendez-vous dans le calendrier

Possibilité de partager cette invitation avec d’autres participants

Si vous ne voulez pas utiliser FaceTime sur Windows et Android, vous pouvez également participer via le Web à partir d’un lien

Possibilité d’enregistrer des réunions d’affaires, peut-être sur iCloud

Avec ces ajouts, FaceTime pourrait sortir de sa niche et également avoir une utilité au niveau de l’entreprise. Zoom a fait de la simplicité son point fort, maintenant c’est au tour d’Apple.

À voir avec iOS 14, si Apple apportera quelques nouveautés en ce sens…