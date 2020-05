Aujourd’hui, Sosh propose une nouvelle offre mobile de 100 Go au prix 16,99 €/mois sans aucune limite de durée et sans engagement.

Le forfait est sans engagement et comprend les appels, SMS et MMS illimités en France ainsi que 100 Go d’Internet + 15 Go d’Internet mobile (Europe/Dom). En revanche, cette offre ne concerne ni la Suisse, ni Andorre. Cela reste néanmoins une excellente offre, surtout à ce prix.

Vous pouvez souscrire à cette offre jusqu’au 22 juin prochain à 9h.

› Accéder à l’offre