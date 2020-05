Depuis quelques jours, de plus en plus d’utilisateurs ont signalé l’impossibilité d’ouvrir certaines applications après la mise à jour vers iOS 13.5. En attendant un correctif officiel d’Apple, voici une solution pour résoudre le problème.

Sur iOS 13.5, iPadOS 13.5 ou iOS 12.4.7, certaines applications ne s’ouvrent pas, car le système d’exploitation affiche le message d’erreur « Cette application n’est plus partagée avec vous. Pour l’utiliser, vous devez l’acheter sur l’App Store ». À la réception de ce message, les utilisateurs peuvent uniquement annuler la demande ou ouvrir l’App Store. Le problème est lié aux applications aléatoires et Apple n’a partagé aucune information pour le moment.

Pour “restaurer” l’ouverture de ces applications, voici les étapes à suivre :

Ouvrir l’app Réglages paramètres

Allez dans Général

Sélectionnez l’espace iPhone

Dans la liste ci-dessous, recherchez l’application qui affiche le message d’erreur et cliquez pour ouvrir l’onglet correspondant

Cliquez sur Désinstaller l’application

Attendez quelques secondes que l’application soit supprimée de l’appareil, puis dans le même écran, sélectionnez Réinstaller l’application

Répétez cette opération pour toutes les applications que vous ne pouvez pas ouvrir sur iOS 13.5.

Puisque nous effectuons une « désinstallation », tous les documents et données associés seront conservés et récupérés après la réinstallation de l’application. La désinstallation de l’application efface également effacé toutes les données, telles que les mots de passe stockés, la progression dans les jeux, etc.

Faites-nous savoir dans les commentaires si cette solution a résolu votre problème. De son côté, MacRumors a remarqué qu’au cours des deux derniers jours, de nombreuses applications ont été mises à jour avec de simples “corrections de bugs”. Parmi eux, de nombreuses applications présentaient le fameux message d’erreur. Probablement qu’il y a eu un problème avec les certificats expirés ou d’autres informations d’identification liées au partage de l’application.