Google met actuellement en œuvre une mise à jour pour Google Maps qui vise à faciliter la recherche d’informations sur l’accessibilité pour les utilisateurs de fauteuils roulants.

En activant la fonction « Lieux accessibles » de l’application, les utilisateurs bénéficieront d’une plus grande visibilité des entreprises et des lieux d’intérêt sur la carte marquée comme accessible en fauteuil roulant, y compris si un lieu a des sièges, des toilettes ou parkings accessibles.

En réalité, les informations sur l’accessibilité sont disponibles depuis un certain temps, mais elles étaient plus cachées dans l’interface Maps. Google a maintenant décidé de rendre cette fonction plus claire pour les utilisateurs.

Voici comment activer la fonction Lieux accessibles :

Lancez Google Maps sur votre appareil iOS

Appuyez sur l’icône de votre profil dans le coin supérieur droit

Appuyez sur Paramètres

Sélectionnez l’accessibilité

Activer les lieux accessibles

Ensuite, vous devriez voir une icône de fauteuil roulant à côté de n’importe quel endroit avec des services accessibles. En touchant cette position, vous pouvez afficher plus d’informations.

La mise à jour est en cours de déploiement sur l’App Store.