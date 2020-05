D’après les rumeurs, un nouvel iMac serait en chemin, et nombreux sont ceux à attendre cette la mise à jour matérielle. Beaucoup espèrent qu’elle entraînera un changement de conception, afin d’être plus en phase avec son temps. Le concept du jour est justement une possible interprétation de la future machine de bureau d’Apple.

Ce concept d’iMac a été par le Hacker 34, lequel reprend plusieurs indices du récent Pro Display XDR, le moniteur haut de gamme de Cupertino.

Nous avons donc affaire à un moniteur de 28 pouces avec une résolution 5K (5120 x 2880 pixels) avec la technologie True Tone et une gamme P3 complète. La luminosité maximale de la dalle est de 600 nits. De plus, le système TrueDepth est logé dans la partie supérieure pour la fonction de déverrouillage via Face ID.

Le créateur du concept imagine également quelles pourraient être les spécifications techniques de la machine : un processeur Intel Core i-9 de 10e génération, une carte vidéo AMD Radeon Vega 56, 64 Go de RAM DDR4 et 4 To de SSD NVMe. Grâce à ces spécifications, une amélioration des performances de 50% pourrait être obtenue par rapport à la génération précédente.

Mais cela ne s’arrête pas là, car le concept va encore plus loin. Il imagine l’arrivée du Magic TrackPad 3, qui différerait des modèles précédents avec l’intégration de la recharge sans fil, à travers lequel il se transformerait en un coussin confortable pour recharger notre iPhone, et pour la prise en charge de l’Apple Pencil. Il pourrait donc également être utilisé comme tablette graphique pour dessiner sur notre iMac.

Que diriez-vous d’un futur iMac de ce style ? Pourrait-il devenir la machine de productivité parfaite ?