Parmi les quelques domaines qui ont bénéficié du confinement, il y a celui des téléchargements d’applications mobiles, selon Sensor Tower.

Pendant la quarantaine obligatoire qui a frappé le monde, les gens ont téléchargé beaucoup plus d’applications que d’habitude. En regardant les 250 meilleures applications de l’App Store, le nombre de téléchargements a augmenté de 34% par rapport aux trois premiers mois de 2019.

Sensor Tower note que les nouvelles installations d’applications de l’App Store et du Google Play Store ont atteint un niveau record de 33,6 milliards au cours des trois premiers mois de 2020. Le rapport inclut les deux magasins, mais la croissance devrait être identique pour l’App Store et le Google Play Store.

« Pour mettre cette consommation de données en perspective, le total de 596 pétaoctets au cours du dernier trimestre utilisé par les premières installations des 250 premières applications équivalait à près de 53 millions d’heures de streaming Netflix de qualité 4K ou suffisamment pour remplir complètement l’espace de stockage sur environ 9,3 millions d’iPhone haut de gamme. Notez que ce total n’inclut pas les téléchargements d’applications à partir de magasins Android tiers en Chine ou ailleurs, ni ne tient compte des réinstallations, mises à jour ou installations d’applications sur plusieurs appareils associés au même identifiant Apple ou compte Google. »

L’explication est assez simple : plus de personnes à la maison se traduisent par plus de temps disponible à passer sur les smartphones et les tablettes.

Et vous, combien d’applications avez-vous téléchargées durant le confinement ?