Selon des informations récentes partagées par DigiTimes, il semble que les Apple Glass seront lancées en 2021. Le démarrage de la production pourrait même avoir lieu dès le premier semestre, “à faible volume”.

Selon des sources de plusieurs fournisseurs, qui s’apprêtent à lancer la production en petit volume de l’appareil au premier semestre, Apple devrait lancer ses lunettes de réalité augmentée en 2021.

Le rapport complet ne sera publié que demain et le court extrait n’apporte aucune autre information, mais vient dans le sillage des récentes révélations de Jon Prosser.

Prosser dit que ces lunettes porteront le nom d'”Apple Glass” et seront vendues au prix de 499 $, avec la possibilité d’adopter des verres correcteurs pour un coût supplémentaire. Conformément aux rumeurs précédentes, les Apple Glass s’appuieront sur un iPhone associé pour la plupart des fonctionnalités, permettant aux lunettes elles-mêmes d’être aussi fines et légères que possible.

Selon des sources de Prosser, les plans originaux d’Apple étaient de dévoiler les Apple Glass lors de l’événement annuel de l’iPhone en septembre ou octobre. Seulement, les restrictions actuelles pourraient retarder le début d’un événement en mars 2021.