Selon un nouveau rapport DigiTimes, il y aura trois fournisseurs de modules photo pour la prochaine gamme d’iPhone 12.

Cette année, Apple abandonnera les écrans IPS sur la gamme iPhone haut de gamme, passant complètement à l’utilisation d’écrans OLED : un de 5,4 pouces, deux modèles de 6,1 pouces et un de 6,7 pouces. Les modèles 6,7″ et 6,1″ seront des appareils haut de gamme avec des appareils photo à triple objectif. Les modèles 5,4″ et 6,1″ seront bas de gamme avec des appareils photo à double objectif et un prix le plus bas.

Quant aux modules photo, il semble qu’il y aura trois fournisseurs pour la gamme 2020. LG sera responsable de la fourniture des modules pour les deux appareils haut de gamme 6,1 et 6,7 pouces, avec des livraisons situées entre 35 à 40 millions d’unités en 2020. Sharp et O-film, en revanche, fourniront les modules pour les modèles bas de gamme, en divisant les commandes avec un pourcentage de 60/70% et 30/40% respectivement. Les livraisons des modules de ces modèles devraient atteindre 50 à 55 millions d’unités en 2020.

En ce qui concerne les aspects techniques, il semble qu’à l’avant, il y aura un nouveau système de caméra TrueDepth pour réduire la taille de l’encoche. À l’arrière, dans les modèles haut de gamme, nous aurons un système de caméra à triple objectif avec un capteur LiDAR capable de calculer des informations sur la profondeur des objets dans la pièce, améliorant à la fois la photographie et les capacités AR.

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, les iPhone 12 de 6,1 et 5,4 pouces entreront en production de masse en septembre. Le modèle de 6,7 pouces devra attendre jusqu’en octobre, en raison de sa conception plus compliquée. Il est très probable qu’ils seront tous lancés ensemble en octobre.