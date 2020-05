Un épisode spécial de la série “Mythic Quest” tourné entièrement pendant le confinement sera bientôt disponible sur Apple TV+, grâce à l’utilisation de 40 iPhone répartis entre les différents acteurs.

Les co-créateurs de Mythic Quest avaient plusieurs doutes quant à la possibilité de tourner un épisode spécial pendant la pandémie du COVID-19. Mais ils ont proposé l’idée comme un choix créatif qui a été immédiatement accepté avec enthousiasme par Apple.

La série, dont la première saison est entièrement disponible sur Apple TV+, reviendra en effet avec un seul épisode mettant en scène la quarantaine, avec tous les acteurs connectés à distance depuis leur domicile. Seuls les iPhone ont été utilisés pour filmer cet épisode.

Dans une interview de The Hollywood Reporter, les co-créateurs Rob McElhenney et Megan Ganz ont expliqué en détail comment l’idée est née et comment elle a été structurée au moment où l’équipe travaille sur la deuxième saison.

McElhenney, qui joue également le personnage principal de la série, a lancé ce projet sans grand espoir, mais à la fin Apple a accepté l’idée avec beaucoup d’enthousiasme : « Apple a immédiatement adopté le projet et a répondu rapidement à mon idée, apportant des iPhone et autres équipements aux acteurs et au personnel le même après-midi. »

Le thème de cet épisode spécial est simple : il raconte comment la confinement a influencé la maison d’édition du logiciel et ses employés, obligés de travailler et de s’interfacer depuis chez eux chacun avec leurs situations et problèmes. Il y aura des vidéoconférences, des personnages essayant d’arrêter la confinement et des problèmes liés aux dons et à la charité, le tout avec l’habituel ton drôle de la série.

L’épisode a été tourné à distance en trois semaines grâce à l’utilisation de 40 iPhone et 20 paires d’AirPods fournis par Apple. Chaque acteur a utilisé trois iPhone pour tourner les scènes, car les producteurs ont choisi une approche différente de celle des autres séries qui avaient des idées similaires. Pour les scènes où les acteurs étaient censés utiliser les webcams de leur ordinateur portable, un iPhone a été placé sur l’ordinateur portable pour filmer à l’aide de l’appareil photo du smartphone. Les acteurs ont joué les scènes en se parlant directement via les AirPods.

La société a été tellement impressionnée par cet épisode qu’elle envisage de l’envoyer pour les Emmys. Soit dit en passant, pendant ces trois semaines, les acteurs et l’équipe de Mythic Quest ont collecté 300 000 $ pour faire un don à l’ONG Mercy Corps.

Les co-créateurs disent qu’avoir créé un épisode sur le coronavirus et la quarantaine rend tout très réel même dans une série imaginaire. « Le monde entier a changé », explique McElhenny. « Lorsque nous reviendrons à la normale – et nous ne savons pas quand ce le sera – la série se déroulera toujours dans un bureau et nous devrons comprendre à quoi ressemblera un bureau. Aucun de nous ne le sait encore ».

L’épisode “Mythic Quest: Quarantine” sera disponible le 22 mai sur Apple TV+. Rappelons que la série suit les événements d’une maison d’édition de logiciels qui a créé le jeu à succès du même nom et qui se retrouve désormais à devoir lancer une importante extension.