Un ancien d’Apple a écrit à l’UE pour demander une enquête officielle sur la collecte de données via Siri.

Thomas le Bonniec a travaillé pendant un certain temps dans les bureaux Apple de Cork en Irlande, transcrivant les demandes des utilisateurs de Siri. Maintenant, Bonniec dit qu’Apple et d’autres grandes entreprises violent les droits fondamentaux en collectant d’énormes quantités de données et c’est précisément pour cette raison qu’il a quitté son emploi :

« Il est inquiétant qu’Apple (et sans doute pas seulement Apple) continue d’ignorer et de violer les droits fondamentaux et de poursuivre sa collecte massive de données.

Je suis extrêmement préoccupé par le fait que les grandes entreprises technologiques interceptent essentiellement des populations entières, malgré le fait que les citoyens européens soient informés que l’UE possède l’une des lois de protection des données les plus strictes au monde. L’approbation d’une loi ne suffit pas : elle doit être appliquée contre les contrevenants à la vie privée. »

En août 2019, Apple a été secouée par un scandale suite à l’annonce que certains employés étaient payés pour écouter des milliers d’enregistrements Siri, en particulier lorsqu’il est apparu que certains de ces fichiers audio contenaient des informations très privées telles que des discussions entre des patients et médecins, affaires, travail, activités sexuelles et bien plus encore.

Bonniec était l’un des employés d’Apple pour ce type de travail : « Je travaillais dans une zone grise sur le plan moral et juridique. Ils le font depuis des années et à grande échelle, ils devraient faire l’objet d’une enquête. »

La plainte déposée hier indique également que :

« Les enregistrements n’étaient pas limités aux utilisateurs d’appareils Apple, mais concernaient également des parents, des enfants, des amis, des collègues et toute personne pouvant être enregistrée sur l’appareil. Le système a tout enregistré : noms, adresses, messages, recherches, sujets, bruits de fond, films et conversations. J’ai entendu des gens parler de leur cancer, faire référence à des parents décédés, mais aussi parler de religion, de sexualité, de pornographie, de politique, d’école, de relations ou de drogue sans aucune intention d’activer Siri.

Ces pratiques sont manifestement incompatibles avec les politiques « axées sur la confidentialité » de l’entreprise et devraient être examinées d’urgence par les autorités chargées de la protection des données et de la confidentialité. Avec la présente déclaration, je tiens à porter la question à votre attention, et également à offrir ma coopération pour fournir un élément sur ces faits. Bien que cette affaire soit déjà dans le domaine public, Apple n’a pas fait l’objet d’une enquête. »

Depuis lors, Apple a modifié sa politique, embauchant des employés internes pour classer les enregistrements Siri et offrant aux clients la possibilité de refuser explicitement de partager des enregistrements, bien que de manière anonyme et dans le seul but d’améliorer Siri.