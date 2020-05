Selon les dernières rumeurs, Apple prévoit d’élargir sa gamme d’AirPods avec deux nouveaux modèles d’ici la fin de l’année. Cela inclut les AirPods Studio, un modèle supra-auriculaire haut de gamme et les AirPods X, un modèle intra-auriculaire avec une conception similaire aux BeatsX dédié aux activités sportives. Et de nouvelles couleurs pour les Powerbeats Pro devraient également arriver bientôt.

Apple prévoit de sortir des écouteurs supra-auriculaires haut de gamme cette année, probablement entre l’été ou l’automne, avec une fonction de suppression du bruit. L’analyste Ming-Chi Kuo estime que la production en série commencera à la mi-2020, entre juin ou juillet et sera vendue au détail pour 349 $. L’annonce devrait avoir lieu lors de la prochaine WWDC 2020, prévue le 22 juin.

AirPods X

Apple travaillerait également sur les AirPods X, qui pourraient arriver sur le marché vers septembre ou octobre de cette année avec un design similaire aux BeatsX, il s’agira donc d’un modèle clairement destiné à ceux qui font du sport. Selon Kuo, cependant, il est “plus susceptible d’être le nouveau modèle Beats”, signifiant que le nom final sera différent une fois sur le marché.

AirPods 3

Les AirPods de troisième génération entreront en production de masse au premier semestre 2021, selon Kuo, donc aucune mise à jour n’est attendue cette année pour le modèle actuellement sur le marché. Pour la troisième génération, Kuo prévoit des changements internes à la conception, mais n’a pas indiqué s’il y aura des changements externes, probablement pas. Les AirPods d’origine ont été lancés en décembre 2016, suivis de la deuxième génération arrivée en mars 2019.

AirPods Pro 2

La deuxième génération d’AirPods Pro entrera en production en série entre le quatrième trimestre de 2021 et le premier trimestre de 2022, suggérant que la nouvelle génération se fera attendre plus d’un an. Le modèle actuel a été lancé fin octobre 2019.

Nouvelles couleurs Powerbeats Pro

Apple devrait bientôt proposer de nouvelles couleurs pour les Powerbeats Pro, qui seront le bleu glacier, le rose nuage, le jaune printemps et le rouge lave. Les images marketing officielles sont apparues sur le site allemand WinFuture, qui note que les nouvelles couleurs devraient sortir au même prix début juin, à 249,95 €. Aucun autre changement n’est prévu, au-delà de la possibilité de quelques petits ajustements internes.