Pegatron, l’un des partenaires de production d’Apple, a enregistré des pertes d’exploitation pour le premier trimestre 2020, principalement attribuables à sa filiale Casetek.

Selon DigiTimes, Pegatron a déclaré 9,4 millions de dollars de pertes d’exploitation pour le premier trimestre de 2020. Le président de la société TH Tung a révélé que les pertes provenaient principalement de sa filiale Casetek Holdings, qui fabrique des châssis. Il a également déclaré que « la conception, la fabrication et les services de base de Pegatron sont toujours rentables », mais que de nombreux facteurs ont contribué aux pertes. Parmi eux figurent les changements inévitables dans l’utilisation des capacités dans les usines en Chine en raison de la pandémie du COVID-19, les coûts de maintien en activité de certains travailleurs pendant le Nouvel An chinois. Sans oublier les nouvelles embauches qui sont devenues nécessaires à la suite des pénuries de main-d’œuvre dans le pays.

En particulier, Casetek, qui fournit les châssis pour MacBook et iPad, a enregistré une marge brute de 12,48% et un bénéfice d’exploitation de 28,56%. Il s’agit d’une forte baisse par rapport au trimestre précédent. Elle est attribuée à « la baisse des taux d’utilisation des usines de l’entreprise en Chine en raison de la pandémie du coronavirus ».

Le rapport note également que Casetek n’a pas été en mesure de se développer dans la chaîne d’approvisionnement de l’iPhone en raison de la baisse des expéditions de ce dernier. Malgré cela, la société prévoit une forte augmentation de son chiffre d’affaires pour avril, soit une croissance de 36,84% par rapport au mois précédent et de 32,14% sur une base annuelle.

Les résultats reflètent la baisse globale de la demande de produits Apple et l’interruption de la chaîne d’approvisionnement causée par le virus. Les perspectives plus prometteuses pour l’avenir reflètent également la réouverture de certains Apple Store dans le monde par l’augmentation de la demande d’ordinateurs portables et de tablettes.