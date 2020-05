La société brésilienne IGB Electronica a repris le procès contre Apple pour l’utilisation de la marque iPhone au Brésil, initialement enregistrée par la même société en 2000.

IGB Electronica a mené une longue bataille pour tenter d’obtenir des droits exclusifs sur la marque “iPhone‌”, mais finalement les juges ont également donné raison à Apple. L’affaire a maintenant été portée devant la Cour suprême fédérale du Brésil.

Avec la marque Gradiente, IGB Electronica a produit une gamme de smartphones Android sous le nom IPHONE en 2012. Et il y a eu une période où la société avait les droits exclusifs sur la marque “iPhone” dans le pays. Cette première décision a été rapidement annulée, et Apple et IGB ont finalement pu utiliser le nom de l’iPhone dans le pays.

Par la suite, Apple a tenté d’empêcher la société brésilienne d’utiliser la marque, tandis qu’IGB tentait à nouveau d’obtenir son usage exclusif. En 2018, les juges ont confirmé la décision de 2013 et ont autorisé les deux sociétés à utiliser le marque “iPhone” au Brésil.

Maintenant, IGB a ramené Apple devant les tribunaux et la poursuite fédérale pourrait prendre de nombreuses années. Probablement, avec cette décision, IGB espère convaincre Apple de payer une importante somme d’argent pour mettre fin à la controverse.