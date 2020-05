Une photo divulguée la toile au cours de ces heures montre la possible carte mère de l’iPhone 12. Et si c’est le cas, il n’est pas encore très clair à quel modèle elle peut correspondre.

La carte mère ne fournit pas beaucoup d’indices. Toutefois, d’après la photo, il est semblerait que son design soit un peu plus allongé. Celles des iPhone 11 est en effet un plus compacts. Cette carte a été produite dans la 40e semaine de 2019, c’est-à-dire début octobre.

Pour l’heure, les détails ne nous permettent absolument d’être affirmatif, mais ce n’est que le début des fuites de composants. À quelques mois du lancement des iPhone 12 et 12 Pro, on peut effectivement s’attendre à une recrudescence des fuites. Et il est fort probable que le design final soit divulgué avant même la keynote annuelle. C’est ainsi que cela se passe chaque année. Cela gâche un peu plaisir, mais cela permet aussi de savoir à quoi s’attendre à l’avance.