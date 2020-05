The Information rapporte que le futur casque AirPods Studio sera assemblé par les fournisseurs Goertek et Luxshare. D’ajouter que les premières livraisons à Apple débuteront entre juin et juillet.

Le rapport confirme les dires de l’analyste Ming-Chi Kuo, lequel déclarait le mois dernier que les prétendus écouteurs supra-auriculaires Apple entreraient en production en série à la mi-2020. Parmi les fonctions présentes, l’annulation du bruit se démarque, en quelque sorte similaire au Beats Studio3 avec suppression du bruit.

Mark Gurman de Bloomberg avait précédemment rapporté qu’Apple avait testé au moins deux versions des écouteurs. L’un d’elle est une « version premium avec des tissus en cuir » et un autre « modèle axé sur le fitness qui utilise des matériaux plus légers, plus respirants avec de petites perforations ». D’ajouter qu’au moins une de ces deux versions pourrait contenir des pièces pouvant être remplacées par un système magnétique.

Prosser a déclaré que le Studio AirPods sera vendu au prix de 349 $. Apple pourrait même l’annoncer officiellement lors de la WWDC le mois prochain. Rappelons au passage que cette conférence se tiendra exclusivement et exceptionnellement en streaming, en raison de la pandémie du COVID-19. Cela signifie que les développeurs et les autres participants ne pourront pas venir sur place à l’Apple Park. Cette décision a été prise par Apple afin d’éviter le regroupement trop important durant l’urgence sanitaire actuelle. C’est une sage décision mais attendons de voir si tout va bien se passer. Et surtout, nous verrons quelles annonces Apple compte faire le 22 juin. On attend les nouveaux firmwares en bêta, ainsi que du nouveau côté matériel (AirTag…).