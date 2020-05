Google ajoute enfin la prise en charge du mode sombre à son application de recherche iOS et Android.

La nouvelle fonctionnalité est en cours de déploiement et devrait être accessible à tous d’ici quelques jours. L’entreprise dit vouloir offrir aux utilisateurs plus d’options de personnalisation pour améliorer leur expérience lorsque le mode sombre est actif sur iOS 13. L’application suivra les paramètres du système d’exploitation pour activer et désactiver automatiquement le thème sombre. Alternativement, l’utilisateur peut modifier ces paramètres directement depuis l’application.

Google Search est disponible gratuitement sur l’App Store.